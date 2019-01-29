Петр Порошенко идет в президенты [ Редактировать ]
Во вторник, 29 января, президент Украины Петр Порошенко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года. Об этом он заявил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в Международном выставочном центре, сообщает "РБК-Украина".
Порошенко отметил, что участвовать в выборах-2019 его побудило чувство глубокой ответственности перед страной.
"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - сказал глава государства.
Он отметил, что будет баллотироваться на пост президента, чтобы "завершить построение сильного успешного государства".
Прошу у избирателей мандата на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильного успешного государства.
Днем ранее, 28 января, в ЦИК зарегистрировали новых кандидатов.
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