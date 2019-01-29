Ани Лорак встревожила сеть новым фото [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак показала новое фото. Соответствующий снимок она выложила на своей странице в Instagram.
Лорак позирует практически во всем черном. большинство подписчиков оценили такой образ артистки и отметили, что у нее изящная фигура. Другим же образ не понравился.
"Ваши как дела, Каролина, у врага жить, как кот в масле?", ""Каролина, ты мега яд", "Совсем исхудала", "Да, летние шорты на теплые колготки-верх совершенства!", "Зимой и летом в одних и тех же шортах", "Коротенькие шорты в снегопад?", - пишут в сети.
Каждый день дарит нам новые краски. Как ваши дела?
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак "тайно поженили" с российским певцом.
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