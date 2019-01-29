Студентка из Британии Эми Браун использовала гигиенический бальзам для губ, на который у нее началась сильная аллергическая реакция. Как оказалась, у 19-летней женщины аллергия на орехи и кунжут. Помня об этом она внимательно просматривает состав косметики, сообщает Metro.co.uk.

Браун не нашла опасных для своего здоровья ингредиентов из набора. Оказалось, что "Prunus Amygdalus Dulcis" - масло сладкого миндаля.

После нанесения бальзама для губ, у нее начался зуд горла, покалывание в губах, а на руках появилась сыпь.

Эми быстро вытерла губы, вымыла руки и приняла противоаллергические препараты. Использовала ингалятор и леденцы. Благодаря быстрой реакции, девушка избежала инъекций эпипена и стероидов. По ее словам, это самый ужасный опыт в ее жизни.

Женщина обратилась в компанию с просьбой разъяснить ситуацию. Представители компании заявили, что продукция соответствует косметическим нормам стран ЕС. Информация о миндальное масло нанесена на упаковку бальзама для губ и на коробку подарочного набора, в виде химического названия.

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