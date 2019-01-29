В Одесской области по состоянию на 29 января корью заболели 86 детей. Об этом заявил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко, сообщает "Укринформ".

Так, глава городской ОТО напомнил, что из-за вспышки кори продлен карантин в местных учебно-воспитательных заведениях до 6 февраля.

"По состоянию на 29 января на территории объединенной общины зафиксировано 86 случаев заболеваний детей корью, в том числе 4 заболевания в городе Килия", - сообщил Бойченко.

По его словам, многие заболевания зафиксированы в одной из протестантских религиозных общин, но Бойченко подчеркнул, что "родители отказываются от прививок из-за мировоззренческих убеждений, а не религиозных".

Ранее мы писали о том, что во Львове младенцы заразились корью сразу после рождения.