Корь в Украине массово "атакует" детей [ Редактировать ]
В Одесской области по состоянию на 29 января корью заболели 86 детей. Об этом заявил глава Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко, сообщает "Укринформ".
Так, глава городской ОТО напомнил, что из-за вспышки кори продлен карантин в местных учебно-воспитательных заведениях до 6 февраля.
"По состоянию на 29 января на территории объединенной общины зафиксировано 86 случаев заболеваний детей корью, в том числе 4 заболевания в городе Килия", - сообщил Бойченко.
По его словам, многие заболевания зафиксированы в одной из протестантских религиозных общин, но Бойченко подчеркнул, что "родители отказываются от прививок из-за мировоззренческих убеждений, а не религиозных".
Ранее мы писали о том, что во Львове младенцы заразились корью сразу после рождения.
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