В Україні вшановують пам'ять загиблих під Крутами [ Редактировать ]
Пам'ять загиблих під Крутами вшановують сьогодні не лише на фронті, а по всій Україні. Сто один рік тому - залізнична станція неподалік села Крути на Чернігівщині, стала центром зіткнення УНР і Червоної Армії.
Бій був нерівним - кілька сотень київських студентів затримали наступ кількатисячних загонів армії Муравйова - ціною власного життя.
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