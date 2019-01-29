Пам'ять загиблих під Крутами вшановують сьогодні не лише на фронті, а по всій Україні. Сто один рік тому - залізнична станція неподалік села Крути на Чернігівщині, стала центром зіткнення УНР і Червоної Армії.

Бій був нерівним - кілька сотень київських студентів затримали наступ кількатисячних загонів армії Муравйова - ціною власного життя.