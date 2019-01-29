Вибух на коксохімічному заводі у Кам'янському на Дніпропетровщині. П'ятеро людей постраждали, в усіх - отруєння чадним газом, опіки рук та облич. Лікарі оцінюють їхній стан - як тяжкий.

Відомо, що рвонула газоповітряна суміш у триповерховій будівлі смолопереробного цеху. Далі спалахнула пожежа. Займання рятувальники ліквідували. слідчо-оперативна група - встановлює причини вибуху.

"Це п'ять осіб від 25 до 43 років. Всі чоловіки. Усі з однаковим діагнозом - опіки рук та обличчя. На щастя немає опіків дихальних шляхів. Всі вони знаходяться на самостійному диханні, всі у свідомості. Не є реанімаційними хворими", - говорить Радій Шевченко, директор обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.