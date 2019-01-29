Не на лижах, а в дитячих візочках - з'їхалися спортсмени до Рівного. Там пройшли міжнародні змагання з плавання серед немовлят. Демонстрували свій хист - понад сто учасників, віком від трьох місяців і до трьох років. Далі - про тих, хто навчився плавати раніше, ніж ходити.

Багато хто з них ще навіть не навчився ходити, а от занурюється під воду - подекуди краще за дорослих. У воді - учасники змагань, малюки з матусями. Біля басейну - групи підтримки. Ольга - одна з наймолодших учасниць. Плаванням займається майже від народження.

"З місяці народження. Нам всього зараз три. Вона це діло дуже любить. Ми вважаємо, що це дуже корисно і вирішили, що вона буде займатися", - говорить Марія Рудомська-Воронцова, мама учасниці змагань.

Торік Назар вже здобув титул чемпіона. І сьогодні - знову в басейні.

"Ми з Назарчиком двоє займаємось, але плавати люблять усі в нашій сім'ї", - говорить Олена Рудик, мама учасника змагань.

Особливо складно членам журі. Кажуть, оцінювати крихітних спортсменів треба неупереджено.

"Ти дивишся на них, то з ними хочеться ще сюсюкать. Не те, що їх там строго відсуджувати. Мені дуже цікаво, дійсно, тому що я вперше приймаю участь в таких змаганнях", - говорить Катерина Дікіджі, член журі, багаторазова чемпіонка Європи та України з плавання.

Загалом на змагання зібралася понад сотня крихітних плавців не лише з України, а й з-за кордону. Спортсменам - від трьох місяців до трьох років. Категорій декілька - хто найдовше протримається під водою, здолає найдовшу дистанцію та - улюбленець публіки.

"Малючкове плавання - це всебічний розвиток дитини. Ми не розглядаємо це як якийсь вид спорту - це дозвілля у воді, це задоволення, це посмішки. Це взаємодія із мамою із татом", - говорить Юлія Собуцька, організатор змагань.

Цьогоріч змаганнями в Рівному зацікавилися французи. Гості приголомшені тим, як українські малюки тримаються під водою.

"Для нас такі змагання - унікальні. Українські малюки почуваються у воді цілком вільно. Ми тренуємо дітей у Франції, але не для того, щоб вони були майстрами спорту, а щоб полюбили плавання як таке", - говорить Мартін Лєтта, президент Федерації раннього плавання немовлят Франції.

Організатори планують зробити такі змагання щорічними. У задумі - об'єднати якнайбільше немовлят з усього світу.