У Рівному на ринку вибухнув кіоск із шаурмою. Двоє людей - продавець і охоронець - зазнали опіків. Свідки кажуть - спочатку подумали, що вибухнув балон із газом, на якому готували їжу. Але фахівці, які оглянули кіоск, стверджують - спалахнула газоповітряна суміш.

Правоохоронці почали розслідування. Припускають: газове обладнання встановили з порушеннями. Власникові МАФу, де стався вибух, загрожує до двох років ув'язнення.

"Можливо, сам трубопровід був пошкоджений. Скоріше всього, що газ стравлювався . під час готування іскра потрапила власне на цей трубопровід і трапився даний спалах", - говорить Дмитро Мельник, речник ГУ ДСНС України в Рівненській області.

"Те, що вони розмістили газовий балон, то це на сьогоднішній день є їхня персональна відповідальність. Будуть спільні перевірки, тому що ми не являємось спеціалістами, а ми будемо залучати працівників ДСНС і інших служб", - говорить Василь Зелінський, керівник Рівненського міського відділу поліції.