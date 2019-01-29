Сьогодні свій надзвичайний з'їзд провела "Опозиційна платформа - За життя", на якому підтримала на президентських виборах Юрія Бойко. Він, за результатами соцопитувань найбільш верогідний кандидат на проходження у другий тур, після Юлії Тимошенко. Політик назвав свої головні пріорітети, зокрема, досягнення миру, боротьба з бідністю та розвиток економіки. Більше - у нашому матеріалі.

"Шановні делегати з'їзду та запрошені, всеукраїнський надзвичайний з'їзд "Опозиційної платформи - За життя" оголошується відкритим".

"С этого дня, с этого съезда мы начинаем дорогу к победе, потому что мы не имеем права проиграть. Я хочу вам сказать, что на своем примере именно мы показали, как личные амбиции должны уходить на второй план перед интересами страны, перед интересами избирателей. Мы первые и, наверное, единственные в стране кто сказали давайте сядем на одну платформу, и поедем вместе к победе, а потом будем разбираться "кто-кому Рабинович" и это правильный путь, самый правильный путь. Первое без чего не будет ничего - это мир. Остановить войну, вернуть мир в Украину - это задача №1 нашей партии. Давайте строить нейтральную сильную независимую Украину, Швейцарию, Восточной Европы", - заявив Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Что было в 13 и что мы имеем в 18? Тарифы на газ выросли на 1080%, тарифы на отопление на 1240%, тарифы на воду горячую и холодную на 600%. Вдумайтесь в эти цифры, это не просто кошмар, это уничтожение страны и уничтожение нашего народа, а что с доходами? Может они выросли? Конечно же нет, прожиточный минимум в долларовом эквиваленте сократился в 2,2 раза. Был 147 - сегодня 66. Минимальная пенсия была 118, сегодня 56 долларов. За то есть и лидирующие позиции, Украина, по итогам прошлых лет, по данным аудиторской компании, занимает в Европе, среди 41 страны, первое место по коррупции, по рейтингу экономических свобод, который связан с бизнесом и экономикой в стране - мы на последнем месте в Европе. Я тебе искренне хочу пожелать, Юрий Анатольевич, в борьбе за счастье наших граждан, нашей страны, найти это счастье. Мы в этой борьбе вместо с тобой, мы одна команда", - заявив Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа - За життя".

"До слова запрошується Сергій Льовочкін!"

"Кто наши противники? Это те, кто нас боятся, боятся нашей силы, боятся нашей мощи и боятся правды в наших действиях, это действующая власть, как сказал Виктор, это бедность, это война, это разруха. Наши друзья это миллионы украинцев, которые поддерживаются нашу политсилу, это миллионы украинцев, которые хотят в процветающей стране, а наша задача как политического авангарда этих людей - дать им эту возможность мы должны победить, мы должны сделать жизнь в стране лучше. Мы должны сделать нашу страну лучше. Наша цель - это строительство нашей мощной политической силы, это победа на всех предстоящих выборах в этом году и в следующее годы. Мы должны занимать первые места на общенациональных парламентских выборах. Мы должны занимать первые места на местных выборах. Особенно, в тех регионах, где люди больше всего нуждаются в нашей поддержке, и конечно же мы должны добиться успеха на президентских выборах. У нас сильный кандидат. У нас мудрый кандидат, у нас честный кандидат, у нас опытный кандидат. Это человек, который сможет сделать Украину лучше не сам, со своей командой. Со всеми теми, кто здесь присутствует и кого сегодня нет, кто принадлежит к нашей команде", - заявив Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Сегодня здесь нет случайных людей, большинство из нас пережили угрозы, люстрации, все извращения власти. Но как в песне - "нас бьют - мы летаем, все выше и выше". Здесь те, кто не сдались, не сломались, не бросили своих, а выстояли, и сегодня наша главная цель - объедениться и вернуть в Украину мир", - заявила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Украинцы, в целом, в шесть раз живут хуже чем в 2014. Одним маленький пример, 560 млрд грн было заморожено на счетах банков ваших вкладов, вкладов наших украинцев, по курсу 8, 560 млрд. а размораживать их начали по курсу 27, более чем в три раза, те деньги которые были ваши, и которые в едином эквиваленте стоили 60 млрд в единочасье превратились в менее чем в 20 млрд", - заявив Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Україна не потребує нових кредитів. Україна потребує запуску економіки, щоб влада дійсно думала про людей. Сьогодні багато казали, що потрібно зробити - це ми, щоб запрацювала економіка потрібно відновити мир, тому що в країну яка воює, в якій гинуть люди ніякий інвестор не прийде, потрібен мир і політична стабільність", - заявив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Я считаю, что Украина - самый подготовленный и достойный кандидат, чтобы занять наивысший пост в стране. За четыре года после парламентских выборов в Украине был самый высокий рейтинг и самое высокое доверие среди оппозиционных политиков", - говорить Сергій Ларін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Я абсолютно уверен в том, что мы победим и запорука этому в ваших главах. Я прошу зачитать резолюцию нашего съезда, пожалуйста", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

"Підтримати на виборах президента України в березні 2019 року єдиного кандидата Юрія Бойка".

"Наше найважливіше завдання на найближчий час: 1 - ми зробимо все, щоб зупинити криваве протистояння на сході України. Ми негайно підемо на прямі переговори заради досягнення миру в державі. Це перше, що ми зробимо після перемоги. Наш з вами пріорітет - це зупинити бідність. Ми зменшимо ці тарифи і встановимо справедливі ціни, які дозволять людям гідно жити і почувати себе вільними, ми скасуємо цю нелюдську медичну реформу, держава забезпечить медицину. українцям гіджно з конституцією, на вулицях буде закон і порядок, правоохоронна систенма буде захищати людей, а не владу від власних громадян, ми з вами переглянемо пенсійну реформу, соціальний захист всім хто цього потребує, пенсіонерам, ветеранам, молодим сімям, всім хто дійсго потребує допомоги держави, українці будуть жити по-людски, і для сього у нас є бачення і стратегія", - заявив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".