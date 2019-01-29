Brexit: власники супермаркетів залякують покупців проблемами з постачанням харчів [ Редактировать ]
Тотальний дефіцит. Британські мережі супермаркетів залякують покупців проблемами з постачанням харчів. Кажуть - це неминуче, якщо країна вийде з Євросоюзу без угоди. Торговці навіть написали спільного листа депутатам. Що в ньому - бачила Світлана Чернецька, вона в Лондоні.
Половина свіжих овочів та фруктів на британських прилавках завезена з Європи. Особливо багато постач зараз, коли в країні не сезон. Приміром, у цій гуртовій компанії щодня отримують партії з ЄС - із Парижа та Мілана.
"У разі Брекзиту без домовленостей - перевозити харчі стане складніше. Через незрозумілі умови транзиту, затримки на митниці, додаткову паперову тяганину. А для нашої свіжої продукції - кожна година на вагу золота", - заявив Франко Фубіні, виконавчий директор гуртової компанії з продажу овочів та фруктів.
Найбільші супермаркети країни довго мовчали про страх перед виходом з ЄС без угоди. Не хотіли залякувати покупців. Втім зараз, за 60 днів до дня Брекзиту, вирішили написати депутатам листа. У ньому попереджають про порожні полиці та загрозу продовольчій безпеці країни.
"Це вдарить і по кишенях покупців. Адже фунт втратить свої позиції, і ціни поповзуть догори. Також ми прогнозуємо великі затримки з доставленням продуктів. А це означатиме менший асортимент товарів", - заявив Вільям Блейн, представник Британського торгового консорціуму.
Marks&Spencer, Sainsbury's, McDonalds і Waitrose. Листа підписали чи не всі найбільші торгові мережі. І депутатам буде складно його проігнорувати. Сьогодні в парламенті саме голосують щодо поправок до угоди про розлучення. І це шанс для народних обранців досягти консенсусу.
"У нас є чітка інструкція від наших виборців - вийти з Євросоюзу. А якщо взяти до уваги всі опитування, то очевидно, що виборці хочуть виходу з мінімальними незручностями. Тож усі зацікавлені, щоб знайти оптимальне рішення", - заявив Ліам Фокс, міністр міжнародної торгівлі Великої Британії.
Наразі в парламенті зареєстровано кілька поправок, які можуть примирити депутатів. І вони врешті підтримають угоду щодо Брекзиту, яку з Брюсселем уклала Тереза Мей.
по теме
Тереза Мэй представит альтернативный план по Brexit
Премьер попытается объяснить депутатам, какие шаги намерено предпринять правительство, чтобы вывести переговоры о Brexit из тупика
В Евросоюзе ждут новых предложений от Мэй по Brexit
В Брюсселе продолжают искать пути для минимизации негативных последствий от Brexit
Brexit: британські супермаркети попереджають про перебої з постачанням харчів
Британські супермаркети попереджають про порожні прилавки і перебої з постачанням харчів. Мовляв, це неминуче, якщо країна вийде з Євросоюзу без жодних домовленостей. Як залякують депутатів торговці і які в них підстави?
Brexit: Британія може запровадити воєнний стан
Британія може запровадити воєнний стан після Брекзиту, якщо доведеться вийти з ЄС без угоди. Про це повідомила газета Times, посилаючись на власні джерела в уряді
В очікуванні Brexit: британці "змітають" продукти з полиць магазинів
У Британії продуктова паніка. Люди масово запасаються продуктами на випадок перебоїв із постачанням після Brexit