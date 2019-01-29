В холодную погоду крайне опасно перемерзнуть, ведь это может стать причиной болезни. О том, как согреться в холодную зимнюю погоду рассказали британские ученые, пишет medikforum.

Одежда

Зимняя одежда предназначена не для того, чтобы согревать ваше тело, а для того, чтобы не выпускать то тепло, которое тело выделяет. При этом голова вовсе не является основным источником тепла, как это утверждалось неоднократно, и здесь происходит точно такая же теплопотеря, как и в любой другой зоне тела. Одевайтесь в несколько слоев для того, чтобы свести процесс потери тепла до минимума.

Движения

Физическая активность вызывает сокращения мышц, расщепление большего количества нутриентов и выделение тепла. Она позволяет чуть повысить температуру тела и сохранить ее на должном показателе, но не следует перебарщивать. Избыточная физическая активность при большом объеме одежды может привести к скачку температуры тела, из-за чего организм начнет интенсивно потеть, чтобы охладиться. А благодаря выделению пота в зимнее время мы замерзаем гораздо быстрее.

Пища

Прием пищи приводит к более интенсивному выделению тепла организмом. Процесс расщепления ингредиентов пищи незначительно повышает температуру тела. Поэтому лучше в самое холодное время разделить суточное питание на пять-шесть приемов пищи в течение дня, а не на три традиционных. Старайтесь при этом не переедать.

Помещение

Как только вы оказываетесь в теплом помещении (не важно, идет ли речь о торговом центре, квартире или офисе), снимайте верхнюю одежду. В противном случае организм вновь начнет усиленно потеть, а как мы об этом уже рассказывали во втором пункте, это чревато большими проблемами в холодное время года.

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