В США потерпел крушение вертолет, есть жертвы [ Редактировать ]
Во вторник, 29 января, в США в штате Огайо потерпел крушение вертолет службы скорой медицинской помощи.
Как сообщает ABC, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли.
По данным телекомпании, вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента. Он разбился вблизи деревни Залески, расположенной в 112,6 км юго-восточнее Колумбуса в штате Огайо. Незадолго до крушения связь с бортом была потеряна.
О причинах крушения вертолета не сообщается.
Ранее мы писали о том, что самолет с туристами столкнулся с вертолетом.
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