Во вторник, 29 января, в США в штате Огайо потерпел крушение вертолет службы скорой медицинской помощи.

Как сообщает ABC, на борту находились трое членов экипажа, все они погибли.

По данным телекомпании, вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента. Он разбился вблизи деревни Залески, расположенной в 112,6 км юго-восточнее Колумбуса в штате Огайо. Незадолго до крушения связь с бортом была потеряна.

О причинах крушения вертолета не сообщается.

Ранее мы писали о том, что самолет с туристами столкнулся с вертолетом.