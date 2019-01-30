Национальный банк Украины на среду, 30 января, установил официальный курс на уровне 27,77 грн/доллар - на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

- 100 долларов США - 2779,0097;

- 100 евро - 3173,0733.

Напомним, что курс криптовалюты стремительно падает.