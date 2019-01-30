Український політв'язень Павло Гриб, якого незаконного утримують в Росії, потребує негайної операції на серці. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова: медики діагностували у бранця низку серйозних захворювань, проте не надають йому належного лікування. А умови утримання недуги загострюють, - наголосила Денісова.

Вона звернулася до дипломатичних представників та голів міжнародних організацій у Ростові з проханням допомогти ув'язненому українцю.

Нагадаю, півтора року тому російські спецслужби виманили Павла Гриба до Білорусі, а там - викрали і переправили до Ростова. Його звинувачують у нібито "підготовці теракту" в Сочі.