Український політв'язень Павло Гриб потребує негайної операції - омбудсмен [ Редактировать ]
Український політв'язень Павло Гриб, якого незаконного утримують в Росії, потребує негайної операції на серці. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова: медики діагностували у бранця низку серйозних захворювань, проте не надають йому належного лікування. А умови утримання недуги загострюють, - наголосила Денісова.
Вона звернулася до дипломатичних представників та голів міжнародних організацій у Ростові з проханням допомогти ув'язненому українцю.
Нагадаю, півтора року тому російські спецслужби виманили Павла Гриба до Білорусі, а там - викрали і переправили до Ростова. Його звинувачують у нібито "підготовці теракту" в Сочі.
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