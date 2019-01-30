Британські депутати відхилили відтермінування виходу із ЄС [ Редактировать ]
Відтермінування Брекзиту не буде. Британські депутати відхилили поправку, що вимагала від уряду відкласти вихід із ЄС на дев'ять місяців. Водночас вони підтримали уточнення, яке забороняє розлучення без угоди з Брюсселем.
А також надали прем'єр-міністру мандат на поновлення переговорів з ЄС щодо особливого митно-прикордонного режиму в Північній Ірландії.
"Є шлях, який може забезпечити істотну й стабільну більшість у цій палаті, щоби покинути ЄС із угодою. Ми продовжимо перемови і спробуємо домогтися юридично обов'язкових змін для угоди про Брекзит, котрі розвязують проблеми і гарантують неможливість повернення до жорсткого кордону між Північною Ірландією і Ірландією", - заявила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
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