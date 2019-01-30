На Прикарпатті зафіксували перший випадок ботулізму у 2019 році [ Редактировать ]
На Прикарпатті зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму. Захворів 19-річний хлопець із села Слобідка. Його шпиталізували у важкому стані. Відомо, що юнак вживав паштет домашнього приготування.
Врятувала пацієнта - єдина доза сироватки проти ботулізму, яку лікарні подарували благодійники. Усі препарати, придбані за державний кошт, зберігаються в Києві. У разі захворювання в будь-якому регіоні - місцева влада має відправити за сироваткою машину. До Івано-Франківська її привезли б - лише за добу.
"Захворювання розвивалось дуже швидко з того часу, як він спожив зіпсутий продукт. Він поступив швидко на початку захворювання. На сьогодні стан хворого з покращенням. Сироватка введена - одна доза протиботулістичної сироватки, яка у нас була", - говорить Андрій Кучер, завідувач відділення інтенсивної терапії Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.
по теме
На Прикарпатті зафіксували випадок ботулізму
На Прикарпатті зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму. Захворів 19-річний хлопець із села Слобідка. До лікарні його доправили - з втратою зору, порушенням функції ковтання та мовлення. Відомо, що юнак вживав паштет домашнього приготування
На Прикарпатті місцеві жителі жаліються на аварійний стан дороги
Рештки асфальту та величезні ями. Такий вигляд сьогодні має траса "Ворохта - Верховина". А їздять нею щодня не тільки місцеві жителі, а й тисячі туристів. Люди вже навіть перекривали дорогу, вимагаючи ремонту. Та поки що - все марно. Чому?
На Прикарпатті вшанували "кіборгів"
"Кіборгів" вшановували по всій країні. У боях за донецьке летовище загинули бійці з різних регіонів. Серед них багато і прикарпатців
Масштабна пожежа на Прикарпатті: горів найбільший в Україні хімзавод
Чому сталося займання? І чи є постраждалі?
Какая сладость очищает организм от токсинов
Ученые определились с лучшим видом сладостей