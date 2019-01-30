На Прикарпатті зафіксували перший у цьому році випадок ботулізму. Захворів 19-річний хлопець із села Слобідка. Його шпиталізували у важкому стані. Відомо, що юнак вживав паштет домашнього приготування.

Врятувала пацієнта - єдина доза сироватки проти ботулізму, яку лікарні подарували благодійники. Усі препарати, придбані за державний кошт, зберігаються в Києві. У разі захворювання в будь-якому регіоні - місцева влада має відправити за сироваткою машину. До Івано-Франківська її привезли б - лише за добу.

"Захворювання розвивалось дуже швидко з того часу, як він спожив зіпсутий продукт. Він поступив швидко на початку захворювання. На сьогодні стан хворого з покращенням. Сироватка введена - одна доза протиботулістичної сироватки, яка у нас була", - говорить Андрій Кучер, завідувач відділення інтенсивної терапії Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні.