Лише в обласному центрі в січні на кір занедужали майже три сотні людей

У Рівному батькам дали тиждень, щоб вакцинувати дітей від кору, інакше - їх не пустять у школи та дитсадки. Таке рішення ухвалили чиновники спільно з медиками та освітянами.

Лише в обласному центрі в січні на кір занедужали майже три сотні людей. Більшість з них діти. Лікарі підрахували: в місті - шість сотень школярів, яких взагалі не щепили. А ще три тисячі - невакцинованих в шестирічному віці. Хоча препарату - для імунізації достатньо, і він безплатний.

Тож медики закликають - робити щеплення. Якщо батьки відмовляться, дітям доведеться навчатися вдома.