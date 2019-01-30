У Рівному дітей без вакцинації від кору не пустять до школи [ Редактировать ]
У Рівному батькам дали тиждень, щоб вакцинувати дітей від кору, інакше - їх не пустять у школи та дитсадки. Таке рішення ухвалили чиновники спільно з медиками та освітянами.
Лише в обласному центрі в січні на кір занедужали майже три сотні людей. Більшість з них діти. Лікарі підрахували: в місті - шість сотень школярів, яких взагалі не щепили. А ще три тисячі - невакцинованих в шестирічному віці. Хоча препарату - для імунізації достатньо, і він безплатний.
Тож медики закликають - робити щеплення. Якщо батьки відмовляться, дітям доведеться навчатися вдома.
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