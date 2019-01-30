Экс-ведущая "Орла и Решки" родила во второй раз (фото) [ Редактировать ]
28 января экс-ведущая передачи "Орел и Решка" Натали Неведрова родила второго ребенка. Мальчик появился на свет поздно вечером. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
"Успела я двадцать восьмого выпульнуть второго!" - сообщила звезда.
Рост и вес сына Натали пока не сообщила, но рассказала, что малыша назвали Мартином. Это имя ей подсказали фанаты.
Ранее мы писали о том, что известная певица родила сына после трех выкидышей.
по теме
Настя Каменских в белье похвасталась обручальным кольцом (фото)
Украинская певица Настя Каменских поделилась новым фото на своей странице в Instagram, чем заинтриговала своих подписчиков
Ани Лорак встревожила сеть новым фото
Украинская певица Ани Лорак показала новое фото
Женщина забеременела сразу от двух мужчин
Впервые в истории женщина забеременела от двух мужчин сразу
Во Львове родилась девочка-богатырь
Во львовском роддоме появилась на свет девочка-богатырь
Развод Ани Лорак: с кем останется дочь артистки
Юрист рассказал о том, с кем после развода украинской певицы Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу останется их дочь София