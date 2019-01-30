28 января экс-ведущая передачи "Орел и Решка" Натали Неведрова родила второго ребенка. Мальчик появился на свет поздно вечером. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Успела я двадцать восьмого выпульнуть второго!" - сообщила звезда.

Рост и вес сына Натали пока не сообщила, но рассказала, что малыша назвали Мартином. Это имя ей подсказали фанаты.

Ранее мы писали о том, что известная певица родила сына после трех выкидышей.