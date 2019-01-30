Мужчина потушил языком 62 горящие спички (видео) [ Редактировать ]
Житель словацкого города Пухов Павол Дурдик за одну минуту зажег и потушил собственным языком 62 горящие спички. Мужчина в очередной раз попал в Книгу рекордов Гиннесса, ведь два прежних рекорда также принадлежали ему. В феврале 2017 года он потушил 45 спичек, а через восемь месяцев улучшил свой результат еще на 14 спичек, сообщает "Сегодня".
Помимо тушения спичек, у Дурдика есть и другие увлечения. В 2017 году Книга рекордов Гиннесса отметила еще одно достижение словака: он ухитрился за 30 секунд натянуть на одну ногу 28 носков. Кроме того, ему принадлежит мировой рекорд по числу зажженных и потушенных факелов.
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