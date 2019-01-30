На Донбасі українські розвідники знешкодили засідку противника [ Редактировать ]
На передовій українські розвідники знешкодили засідку противника. Замаскований бойовиками сховок армійці виявили напередодні, на Докучаївському напрямку. Ворожу групу - нейтралізували, а зброю вилучили, - звітують у штабі Об'єднаних сил.
Зокрема, в арсеналі були протитанковий ракетний комплекс "Фагот", ручний гранатомет та великокаліберний кулемет "Утьос".
За успішне виконання бойового завдання особовий склад розвідувальної групи представлено до нагород.
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