Украинцев обеспечат бесплатными счетчиками газа - Гройсман [ Редактировать ]
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна обеспечить всех украинцев бесплатными счетчиками газа. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет корреспондент "РБК-Украина".
По его словам, в среду, 30 января, Кабмин примет решение, в котором будут прописаны рекомендации "Нафтогазу" обеспечить украинцев бесплатными счетчиками. Он подчеркнул, что расходы на счетчики будут указаны в финансовом плане НАК.
"Тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и кто сколько потребляет", - добавил Гройсман.
Он также отметил, что Министерство энергетики будет контролировать установку счетчиков. Гройсман уточнил, что газовые счетчики за счет "Нафтогаза" должны быть установлены в сжатые сроки.
Ранее мы писали о том, что Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату в 2019.
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