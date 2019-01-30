Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" должна обеспечить всех украинцев бесплатными счетчиками газа. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет корреспондент "РБК-Украина".

По его словам, в среду, 30 января, Кабмин примет решение, в котором будут прописаны рекомендации "Нафтогазу" обеспечить украинцев бесплатными счетчиками. Он подчеркнул, что расходы на счетчики будут указаны в финансовом плане НАК.

"Тогда мы будем точно знать, кто сколько производит газа, куда поставляет и кто сколько потребляет", - добавил Гройсман.

Он также отметил, что Министерство энергетики будет контролировать установку счетчиков. Гройсман уточнил, что газовые счетчики за счет "Нафтогаза" должны быть установлены в сжатые сроки.

Ранее мы писали о том, что Гройсман спрогнозировал среднюю зарплату в 2019.