Нацбанк Украины прекращает печатать пяти- и десятигривневые купюры, чтобы до конца года заменить их в обороте 200 миллионами металлических монет, пишет УНИАН.

"200 миллионов монет номиналом 5 и 10 гривень Национальный банк Украины отчеканит до конца года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что металлические одну и две гривни украинцы уже успели подержать в руках. На очереди появление монет номиналом 5 и 10 гривень.

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