НБУ прекращает печать банкнот номиналом от 1 до 10 гривень (видео) [ Редактировать ]
Нацбанк Украины прекращает печатать пяти- и десятигривневые купюры, чтобы до конца года заменить их в обороте 200 миллионами металлических монет, пишет УНИАН.
"200 миллионов монет номиналом 5 и 10 гривень Национальный банк Украины отчеканит до конца года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что металлические одну и две гривни украинцы уже успели подержать в руках. На очереди появление монет номиналом 5 и 10 гривень.
Ранее мы писали о том, что НБУ повысил курс доллара.
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