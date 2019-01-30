Выборы в УЕФА будут омрачены обвинениями в коррупции со стороны Павелко - The Washington Times [ Редактировать ]
Принимая во внимание намерение президента ФФУ Андрея Павелко баллотироваться в исполком УЕФА, обвинения в коррупции в его адрес перестают быть делом только украинских расследователей, считает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.
В феврале 2019 года должны состояться выборы в исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА). Обозреватель The Washington Times Тодд Вуд отмечает, что голосование будет омрачено обвинениями в коррупции и запугивании журналиста со стороны народного депутата Украины, президента украинской Федерации футбола Андрея Павелко.
Вуд напоминает, что в прошлом году журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") выяснили, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн.
Павелко заявлял, что ничего не знает про офшор и не смог вспомнить его названия. Впоследствии совместную фотографию Павелко с директором офшора, гражданином ОАЭ журналисты нашли на странице Кайеда в Facebook. Президент ФФУ заявил, что на встрече с номинальным директором арабского офшора "не было никаких переговоров", а встреча прошла по инициативе Кайеда, который хотел обсудить возможность расширения сотрудничества между Украиной и ОАЭ и проведения футбольных турниров в Эмиратах.
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