Принимая во внимание намерение президента ФФУ Андрея Павелко баллотироваться в исполком УЕФА, обвинения в коррупции в его адрес перестают быть делом только украинских расследователей, считает обозреватель The Washington Times Тодд Вуд.

В феврале 2019 года должны состояться выборы в исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА). Обозреватель The Washington Times Тодд Вуд отмечает, что голосование будет омрачено обвинениями в коррупции и запугивании журналиста со стороны народного депутата Украины, президента украинской Федерации футбола Андрея Павелко.



Вуд напоминает, что в прошлом году журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") выяснили, что Павелко связан с офшорной компанией S.D.T FZE, зарегистрированной в ОАЭ, через которую из бюджета ФФУ вывели более $1 млн.



Павелко заявлял, что ничего не знает про офшор и не смог вспомнить его названия. Впоследствии совместную фотографию Павелко с директором офшора, гражданином ОАЭ журналисты нашли на странице Кайеда в Facebook. Президент ФФУ заявил, что на встрече с номинальным директором арабского офшора "не было никаких переговоров", а встреча прошла по инициативе Кайеда, который хотел обсудить возможность расширения сотрудничества между Украиной и ОАЭ и проведения футбольных турниров в Эмиратах.