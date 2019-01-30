Как приготовить сытный завтрак из яиц и картофеля [ Редактировать ]
Фриттата - это итальянский омлет с разнообразными начинками. Особенность фриттаты заключается в том, что ее готовят в духовке, пишет "Сегодня". Как приготовить фриттату с картофелем, болгарским перцем и шпинатом?
Фриттата с картофелем в духовке
Ингредиенты:
- Картофель - 3 шт.
- Болгарский перец - 1 шт.
- Острый перец - 1 шт.
- Шпинат - 1 пучок
- Яйца - 6 шт.
- Молоко - 1/2 стакана
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Картофель очистить и натереть на крупной терке. Выложить в чугунную сковороду, пригодную для духовки.
- Болгарский перец помыть, удалить белые перегородки и семена. Нарезать соломкой и выложить поверх картофеля.
- Шпинат промыть и обсушить. Крупно нашинковать листья.
- Выложить на картофель зелень и нарезанный кружочками острый перец.
- Взбить венчиком яйца с молоком, солью и перцем. Залить овощи и поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-30 минут.
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