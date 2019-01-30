Фриттата - это итальянский омлет с разнообразными начинками. Особенность фриттаты заключается в том, что ее готовят в духовке, пишет "Сегодня". Как приготовить фриттату с картофелем, болгарским перцем и шпинатом?

Фриттата с картофелем в духовке

Ингредиенты:

Картофель - 3 шт.

Болгарский перец - 1 шт.

Острый перец - 1 шт.

Шпинат - 1 пучок

Яйца - 6 шт.

Молоко - 1/2 стакана

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Выложить в чугунную сковороду, пригодную для духовки.

Болгарский перец помыть, удалить белые перегородки и семена. Нарезать соломкой и выложить поверх картофеля.

Шпинат промыть и обсушить. Крупно нашинковать листья.

Выложить на картофель зелень и нарезанный кружочками острый перец.

Взбить венчиком яйца с молоком, солью и перцем. Залить овощи и поставить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 20-30 минут.

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