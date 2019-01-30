На американскую актрису Гвинет Пэлтроу подали в суд за то, что в 2016 году она, катаясь на лыжах, врезалась в мужчину и сбила его с ног. Об этом сообщает Associated Press.

Как рассказал 72-летний окулист Терри Сандерсон, инцидент произошел на горнолыжном курорте Дир-Вэлли в США. По словам доктора, после столкновения артистка поехала дальше и не попыталась оказать ему какую-либо помощь. Пострадавший утверждает, что в результате встречи с Пэлтроу получил сотрясение мозга и перелом ребер.

Сандерсон также отметил, что ранее связывался с адвокатами актрисы, однако не получил денег или каких-либо извинений. Теперь он требует компенсации ущерба в размере 3,1 миллиона долларов. При этом потерпевший отрицает, что подал в суд на Пэлтроу из-за того, что она - богатая знаменитость. "Мне бы просто хотелось, чтобы о моей правде рассказали", - пояснил пострадавший.

Актриса отвергла все обвинения. Ее пресс-секретарь Хизер Уилсон заявила, что иск не имеет никаких оснований, а также выразила надежду, что артистку оправдают.

Гвинет Пэлтроу - обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус". Она известна по ролям в фильмах "Железный человек", "Семь", "Талантливый мистер Рипли", "Мстители", "Влюбленный Шекспир" и "Семейка Тененбаум".

Ранее мы писали, что Иван Ургант попал в ДТП в США.