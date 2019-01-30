Секс-символ российского кино Андрей Харитонов борется с онкологией и пережил уже шесть операций. Как сообщила близкая подруга актера, художница Татьяна Стрельбицкая, артист переживает "одинокое угасание", пишет сайт ASN.

Фото: скриншот из видео

"Его сжирает болезнь, и он не нужен никому из тех, кто создал на его таланте и труде собственное благополучие. Чиновничье ухо не слышит боли, глухо к состраданию!" - написала женщина, при этом указала номер карты банка, чтобы неравнодушные могли помочь Харитонову с лечением.

"Не дайте большому артисту проживать свою жизнь в мучениях, докажите, что он по-прежнему нужен нам! Примите как данность, для бюрократов он строчка в статистике, запятая в отчетности, а нами, зрителями, он любим", - уточнила художница.

Андрей Харитонов был секс-символом советского и российского кино. Он снимался в фильмах "Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна черных дроздов".

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