В Україні можуть заборонити пластикові пакети. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Розробили документ - на основі Директиви Європейського парламенту та законів країн-членів ЄС.

Пропозиція така: з 2021 року - припинити масове безплатне поширення пакетів, а сам поліетилен - перевіряти на придатність до біорозкладу. Автори проекту вважають, що це стимулюватиме пошук альтернативи шкідливому матеріалу.