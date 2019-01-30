В Україні можуть заборонити пластикові пакети [ Редактировать ]
В Україні можуть заборонити пластикові пакети. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді. Розробили документ - на основі Директиви Європейського парламенту та законів країн-членів ЄС.
Пропозиція така: з 2021 року - припинити масове безплатне поширення пакетів, а сам поліетилен - перевіряти на придатність до біорозкладу. Автори проекту вважають, що це стимулюватиме пошук альтернативи шкідливому матеріалу.
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