Юлія Тимошенко під час візиту до Чернігівщини пообіцяла зменшити ціну на газ [ Редактировать ]
Ціни на газ можна зменшити удвічі. У цьому впевнена Юлія Тимошенко. Під час поїздки на Чернігівщину лідерка партії "Батьківщина" заявила, що людей зараз найбільше цікавить, чи чекати нового здорожчання. Та коли закінчиться війна.
"Якщо ми візьмемо сьогодні український газ, візьмемо бухгалтерію держпідприємств які видобувають український газ і подивимося собівартість газу, додамо транспортування, податки, 30 відсотків прибдутку щоб галузь розвивалась, у нас по розрахункам виходить 3 гривні, 50 коп за кубометр", - говорить Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".
по теме
Під Черніговом дівчина влаштувала притулок для тварин вдома
Під Черніговом 20-річна дівчина рятує тварин. У себе вдома Марина влаштувала для них притулок. Там уже понад 30 мешканців, які свого часу постраждали від рук людини
Під Черніговом дівчина влаштувала притулок у себе вдома
Під Черніговом 20-річна дівчина рятує тварин. У себе вдома - Марина влаштувала для них притулок. Там уже понад 30 мешканців, які свого часу постраждали від рук людини
Рада 2019 після свят: що встигли депутати за перший тиждень?
В цьому місяці робота депутатів уже завершилася. Відрацювали лише один тиждень - та розійшлись до лютого. Не робота, а мрія!
Священики Чернігівщини закликають припинити розпалювання релігійної ворожнечі
Священики разом з громадою звернулися до влади з проханням припинити свавілля і склали звернення проти переходу до ПЦУ
Як депутати Верховної Ради приймали скандальний релігійний закон
Перший продуктивний день після зимових канікул. У Верховній Раді сьогодні побільшало депутатів і вони нарешті змогли проголосувати