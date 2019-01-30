Ціни на газ можна зменшити удвічі. У цьому впевнена Юлія Тимошенко. Під час поїздки на Чернігівщину лідерка партії "Батьківщина" заявила, що людей зараз найбільше цікавить, чи чекати нового здорожчання. Та коли закінчиться війна.

"Якщо ми візьмемо сьогодні український газ, візьмемо бухгалтерію держпідприємств які видобувають український газ і подивимося собівартість газу, додамо транспортування, податки, 30 відсотків прибдутку щоб галузь розвивалась, у нас по розрахункам виходить 3 гривні, 50 коп за кубометр", - говорить Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".