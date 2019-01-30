Сергій Каплін закликав негайно перерахувати пенсії для українців [ Редактировать ]
Перерахувати пенсії для українців вимагають у парламентському комітеті з питань соцполітики. За словами в.о.голови комітету, у бюджеті пенсійного фонду на 2019 рік на погашення заборгованості передбачили лише 50 мільйонів гривень, хоча необхідно близько семи з половиною мільярдів. Крім того, Пенсійний фонд має повернути до казначейської служби півтора мільярда.
"У липні були проблеми з виплатою пенсій, тоді на вуха стали всі пенсіонери, я отримав тисячі дзвінків, тоді грошей не було і Пенсійний фонд змушений був прокредитуватися в казначействі, а що робити далі, як виправити ситуацію, як вони будуть цей касовий розрив долати питання яке мене хвилює - це дія постанови про призупинення виплати пенсій переселенцям.
Там рішення приймається на розсуд Кабміну вони повинні були зробити відповідний порядок виплавлення ситуації, порядку не зробили, а відтак на два три місяці можуть призупинити життєдіяльність пенсіонера", - говорить Сергій Каплін, в.о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.
"После принятия пенсионной реформы, было требование ввести второй уровень пенсионный реформы и убрать все несвойственные затраты ПФ из бюджета пенсионного фонда, эти требования не выполнены и мы считаем что это преступное бездействие правительства и специальные действия, чтобы еще больше увеличивать дефицит бюджета пенсионного фонда и не выплачивать людям справедливые пенсии", - говорить Наталія Королевська, член комітету ВРУ з питань соціальної політики.
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