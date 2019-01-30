На Донбасі бойовики вели вогонь із заборонених мінометів [ Редактировать ]
На Донбасі сьогодні три обстріли. Один з них із заборонених мінометів. Бойовики вдарили по позиціях наших військових поблизу селища Кряківка.
А в районі Павлополя та хутора Вільного противник застосував гранатомети й стрілецьку зброю. Об'єднані сили відкривали вогонь у відповідь.
Ніхто з українських армійців не постраждав, - повідомили у штабі. І додали, що ситуація наразі перебуває під повним контролем наших військ.
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