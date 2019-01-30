Повернути не можна залишити. Заява керівниці МОЗу Уляни Супрун про те, що з нового року ліки можна буде повернути до аптеки - виявилася мильною бульбашкою. З'ясувалося, що процедура зовсім не нова. Усі подробиці розкаже Ірина Розова.

Наприкінці минулого року виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун приголомшила новиною, що з першого січня українці зможуть повернути ліки до аптеки.

"З 1 січня 2019 року, кожен українець зможе повертати в аптеки ліки. Коли аптека буде отримувати повернуті ліки, вона повинна перевірити, чи не були вони відкриті, що вони не були використані, що не була ушкоджена упаковка. Тоді це не несе ніякої загрози і ліки можуть бути повернуті".

Тож, всупереч законодавству люди побігли сдавати в аптеки непотрібний цитрамон чи аспірін, які є в надлишку в домашній аптеці. Та фахівці роз'яснюють, що насправді - це продедура повернення неякісних ліків, яка існувала й до цього.

"І був такий механізм - нічого не змінилося. Були внесені деякі зміни в закон про захист прав споживачів, але це можно трактувати як розяснення - що людині потрібно зробити. Отже не можна вийти з аптеки з якимось препаратом, потім не довести що він неякісний і повернути без будь-яких причин", - говорить Руслан Світлий, керівник фармацевтичного підприємства.

Заборона на повернення ліків за бажанням покупця, тобто без доведення неналежної якості регулюється урядом. А про зміни у відповідній постанові, звісно не йдеться. Поняття неналежної якості не слід плутати з поняттям неефективності препарату, яка встановлюється суто клінічними дослідженнями та триває багато часу.

"Неякісний препарат це невміле поводження, відсутність діючої речовини, що може людині зашкоодити чи не допомогти по-перше це він може бути зіпсований, а може препарат бути підроблений, де немає діючої речовини тобто крейда, як в народі кажуть", - говорить Руслан Світлий, керівник фармацевтичного підприємства.

Щоб уникнути підробки, покупапець має право переконатися в належній якості, не відходячи від каси.

"Каждый препарат каждая серия препарата содержит сертификат качества и покупатель при потребности может в любой момент при покупке препарата может попросить сертификат. Сертификат предоставляется в течении получаса", - говорить Олена Коновал, завідуюча аптеки.

Якщо все ж маєте сумніви щодо якості лікарського засобу - можна звернутися до Держлікслужби. графіка поч лист Держлікслужби протягом чотирнадцяти днів фахівці нададуть висновок.

Але у разі визнання препарату якісним - усі витрати за лабораторне дослідження сплачує покупець. А це від трьох з половиною до десяти тисяч гривень.