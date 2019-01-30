Генеральна прокуратура оскаржить рішення Голосіївського суду столиці, який відпустив під домашній арешт винних у побитті журналістів "Стоп-корупції". Про це заявив речник ГПУ Андрій Лисенко.

Сьогодні громадські активісти провели під стінами Генпрокуратури акцію, вимагаючи від Юрія Луценка взяти справу під особистий контроль. нагадаю, напали на журналістів 24 січня - коли вони знімали незаконний видобуток піску біля станції метро Видубичі у Києві. Правоохоронці затримали сімох нападників. Тепер їм загрожує 10 років ув'язнення.

"Ми будемо наполягати на тому щоб цих людей взяли під арешт генпрокурор Луценко займає прицнипову позицію і є доручення всім органом активніше співпрацювати із громадськими активістами особливо в тому що стосується боротьби з копрупційними злочинами", - говорить Андрій Лисенко, речник ГПУ.