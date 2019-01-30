Нова ціна на газ у платіжках, перехід на електронну систему документації та додаткові гроші для батьків новонароджених - це плани Уряду на цей рік. Усі подробиці знає - Лариса Зубенко.

Головною темою сьогоднішнього засідання Уряду стало обговорення ціни на газ. Кабмін ухвалив рішення не лише повернути колишню вартість палива, а й трохи її знизити. Крім того, тепер "Нафтогаз" зобов'язаний встановити лічильники тим українцям, хто їх досі не має. Компанія монополіст має це зробити до 2020 року. У черзі,приблизно, три мільйони домогосподарств.

"В цьому газовому середовищі всі чомусь переконані, що треба наживатися на людях, а я вважаю, і мої колеги так вважаю. Ми будемо захищати права людей і не будемо давати нікому зловживати цими питаннями. Було 3, 3 куб м на людину. Чого сьогодні людина має платити 9 кубів. Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають, тому я наголошую на тому, що ми повертаємся до норми. Було 3,3 - буде 3,29", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України .

За прогнозами прем'єра, продовжаться зміни і в соціальному забезпеченні новонароджених. На засідання анонсували новий проект - "Е-малюк". Із ним батьки зможуть оформити більшість документів на дитину в електронному режимі. Нововведення, за словами Гройсмана, мінімізує корупційну складову.

"Ми запровадили в бюджеті 2019 року ще один важливий, на мій погляд, інструмент - це муніципальна няня, тобто, якщо родина наймає офіційно няню по догляду за дитиною то Уряд офіційно компенсує 1600 гривень цієї заробітної плати, яку батьки сплачують няні", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Відмовитися від паперових стосів та перевести максимальну кількість державних та соціальних документів в електронний варіант теж в планах Уряду. На рахунку держагентсва з питань електронного врядування - запровадження 118 електронних послуг, цього року перелік планують збільшити ще на 50. Той, хто не має доступу до Інтернету, зможе звернутися до спеціальних офісів. Їх, як запевняють в уряді, облаштують у всіх регіонах.

"За 2018 рік рівень користування електронними послугами зріс більше, ніж втричі постанова передбачає автоматичну функцію "цифровий за замовчанням", відповідно до цього принципу в усії актах уряду пріорітет буде надаватися саме електронний метод проходження процесу. Для цього нормативно-правові акти будуть проходити цифрову експертизу. З прийняттям постанови розпочнеться поступово-якісне перетворення усієї нормативно-правової бази", - говорить Олександр Риженко, голова державного агентства з питань електронного урядування України.