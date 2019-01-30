В Кременчуге гигантская сосулька проломила череп школьнику [ Редактировать ]
В Кременчуге на 16-летнего подростка упала сосулька, по предварительным данным, у него проломлен череп, сообщают "Українські Новини".
Информация об инциденте поступила полицейским около 14:40 от местных медиков после госпитализации пострадавшего. По их словам, предварительный диагноз - перелом костей черепа, внутренне-мозговая гематома.
Состояние подростка тяжелое. В больнице работала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
В зимнее время необходимо быть предельно осторожным, и стараться не ходить под крышами домов. Ранее произошел аналогичный случай: женщина погибла на месте от удара ледяной сосулькой.
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