В Кременчуге на 16-летнего подростка упала сосулька, по предварительным данным, у него проломлен череп, сообщают "Українські Новини".

Информация об инциденте поступила полицейским около 14:40 от местных медиков после госпитализации пострадавшего. По их словам, предварительный диагноз - перелом костей черепа, внутренне-мозговая гематома.

Состояние подростка тяжелое. В больнице работала следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

В зимнее время необходимо быть предельно осторожным, и стараться не ходить под крышами домов. Ранее произошел аналогичный случай: женщина погибла на месте от удара ледяной сосулькой.