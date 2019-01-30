Церковні суперечки у світських судах. У Вінниці взялися розглядати позов колишньго священника УПЦ проти церкви в якій він служив десятки років. Усі деталі знає Юлія Жешко.

Це не ранкова служба і не релігійне свято. В такий спосіб у самому центрі Вінниці - віряни підтримують своїх священнослужителів. Річ у тім, що кілька тижнів тому суд Вінницької області почав розглядати суто церковну справу.

"Сьогоднішній день, коли буде розглядатися справа Владики Симеона до Митрополита Онуфрія. Ми прийшли попросити милостивого Бога, щоб він дав мудрості тим людям, які прийматимуть рішення, щоб воно було законне, а не антизаконне", - говорить Архієпископ Бородянський Варсонофій, новопризначений керівник Вінницької єпархії УПЦ.

Митрополит Симеон, за паспортом Володимир Шостацький, перейшов з Української православної церкви до нової ПЦУ. Але зараз, чомусь хоче поновитися на посаді. І не через церковний суд, що уповноважений вирішувати подібні питання, а через звичайний, обласний.

"Ответчиком выступает Киевская епархия УПЦ. И дело в том, что законом это запрещено. Законы запрещают священнослужителям обращаться в суды светские по церковным вопросам. Не знать этого он не может. Поэтому могу сказать, что действия эти вполне продуманные и осознанные", - говорить Протоієрей Володимир - керівник відділу зв'язків з громадськістю Вінницької єпархії УПЦ.

Такі дії спричиняють чималу шкоду, кажуть священнослужителі. Адже через судову тяганину до обов'язків не може заступити новий голова Вінницької єпархії УПЦ Митрополит Ворсонофій. Це стосується і вірян. Бо храми, до яких звикли ходити - відтепер під замком.

"Больше не находится других дел в стране? Страна в такой ситуации, еще и храмы забирают у людей".

Тож, вінничани прийшли до будівлі суду із закликом до священників ПЦУ. Кажуть - якщо вже перейшли до нової церкви, то будуйте собі нові храми і живіть по-новому.

І адвокати і священники наголошують - мало того, що суд не має права розглядати цю справу. Та ще й позивач на засідання не з'являється.

"Дивно те, що громадянин Шостацький не з'явився на судове засідання і навіть представник не з'явився. Але ж вони все кажуть, зо порушуються їхні права, але самі на засідання не з'являються", - говорить Олександр Шаботура, адвокат, представник Київської Митрополії.

"Представник нової церкви. А суд просить, щоб його УПЦ взяла назад на роботу. Але єпископів то на роботу не беруть. Це ж не робота, а служіння", - говорить Володимир Тютенко, протоієрей, настоятель вінницького храму святителя Луки Кримського.

Окрім того підозрюють, що справа тут не у вірі, а в матеріальній вигоді.

"Він все майно, транспортні засоби, кошти подарував Кафедральному Преображенському собору міста Вінниці. А хто прийняв усе це? Він же і прийняв. Тобто сам собі подарував", - говорить Володимир Тютенко, протоієрей, настоятель вінницького храму святителя Луки Кримського.

Тим часом в суді оголосили - суддя захворів і справу перенесли на невизначений термін.

"Після того, як суддя вийе з лікарняного - він повідомить дату засідання. Суддя буде вирішувати - чи підсудна ця справа Вінцькому суду", - говорить Каріна Тарасова, прес-секретар Вінницького міського суду.

"Я не дивуюся, що суддя втік, точніше захворів. Хитрощами. Також, Владико, я не дивуюсь і вчинком Симеона", - говорить Митрополит Іонафан, архієпископ УПЦ.

Більше того, віряни спростовують інформацію щодо виходів з УПЦ у Вінниці.

"Розповсюджується інформація не підтверджена".

"Люди, которые ходят в церковь голосуют, говорят, что хотят остаться в УПЦ. А им не дают, закрывают двери и все".

Варто наголосити, що УПЦ не проти розгляду цього питання. Проте, за умови законності.

"За церковними законами він би мав керуватись рішенням священного синоду. 17 числа його було звільнено від обов'язків, бо він сам перейшов у нову церкву. Тому він мав передати всі документи і створювати нову структуру Вінницької єрархії ПЦУ", - говорить Архієпископ Бородянський Варсонофій - новопризначений керівник Вінницької єпархії УПЦ.

Люди запевняють, Українську православну церкву підтримуватимуть й надалі. І щойно стане відома дата наступного слухання - прийдуть знову.

Оцінку церковній ситуації в Україні спробував дати Священний Кінот Афону. Але обговорення цієї теми викликало суперечки. Зокрема, представники кількох монастирів заявили, що визнають предстоятелем української церкви лише митрополита Онуфрія. А голову ПЦУ Епіфанія - з візитом на Афон не чекають. Частина ієрархів із цим не погодилася. Зрештою, делегацію до Києва вирішили не направляти.