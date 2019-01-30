Модель Playboy создала сатанинскую секту [ Редактировать ]
Модель Playboy и порноактриса Сабрина Саброк основала собственный сатанинский культ. 42-летняя женщина организовала секту, адепты которой обязаны называть ее "Богиней смерти" и "Сатанинской ведьмой".
Фото: Instagram/sabrinasabrokreal
"Поначалу я стала атеисткой, а потом увлеклась сатанизмом и почувствовала себя по-настоящему хорошо. У меня даже появилась идея организации сатанинской церкви, которую я и воплотила в виде собственного культа. Его последователи занимаются черной магией, они поклоняются мне, поскольку я считаю себя воплощением темных сил на земле. Кроме того, я и сама следую прямым распоряжениям дьявола", - заявила Саброк.
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Допис, поширений Sabrina Sabrok (@sabrinasabrokreal)
Сабрина также заявила, что обрести самые пышные ягодицы на планете ей приказал сам царь тьмы. Она рассчитывает, что сможет заработать на интересный атребут благодаря членским вносам ее верных последователей.
Ранее мы сообщали, что известная модель лишилась волос.
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