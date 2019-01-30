В Ніжині приземлився третій гелікоптер для МВС придбанний за французько-українською угодою [ Редактировать ]
На базу в Ніжині прибув іще один гелікоптер, придбаний за французько-українською угодою. За дві години пілот подолав більше шестисот кілометрів, та, попри складні погодні умови, філігранно здійснив посадку в Чернігівській області. На власні очі це бачила й Ірина Баглай.
Туман та ще й дощ така погода зазвичай вважається нельотною. Але для гелікоптера супер пума ці умови виграшно демонструють його можливості.
Антон Михайлюк один із шести пілотів, які пройшли навчання у Франції на базі Airbus. Протестував у надскладних умовах нову бойову машину вже в українському просторі. Півкраїни пролетіли за дві години.
"У нас була максимальна швидкість відносно землі 370 км. Попутний вітер, дякуючи цьому", - говорить Антон Михайлюк, пілот гелікоптера.
Про переваги "Супер пуми" перед Мі-8 каже лаконічно, щоб цивільні зрозуміли.
"Це як 10 iPhone порівнюючи з NOKIA3310".
На гелікоптері, додає Антон, встановлений вертолітний автопілот, що убезпечує екіпаж.
"Можливість в погану погоду пілоту отримати більший час для аналізу посадки зробити розрахунки полегшує работу меньше стресу більша впевненність під час заходу", - говорить Антон Михайлюк, пілот гелікоптера.
Це вже третій гелікоптер, який за франзусько українською угодою отримали наші силовики.
"Саме цей гелікоптер призначений на пошук на морі", - говорить Іван Коробка, командир спеціального авіаційного загону .
Для авіаційного загону поява цієі сучасноі пташки справжнє свято. Пілоти не приховують радості. І чекають своєі черги сісти за штурвал "Супер пуми".
"У нас створена додаткова авіаційна ескадрілья 100 чоловік льотний склад інженерно технічний які будуть використовувати цю авіацію", - говорить Іван Коробка, командир спеціального авіаційного загону.
За умовами проекту всі гелікоптери базуватимуться в ангарах. Один із них уже звели на ніжинській базі.
"Тут нові ангари побудовані для цих гелікоптерів в майбутньому плануємо розмістити сервісний центр для обслуговування всіх 55 геоікоптерів", - говорить Микола Чечоткін, глава ДСНС України.
У МВС не лише оновлюють авіаційний парк, а й одночасно створюють єдину систему авіаційноі безпеки. Рішення екіпаж якого підрозділу вирушатиме на порятунок - ухвалюватимуть централізовано, без бюрократичноі тяганини
"У разі якщо буде необхідність для залучення виконання техніки, яка знаходиться ближче для передислокування людини з пораненням, але немає гелікоптера ДСН, а є нацполіціі то вони будуть використовуватись як єдина система, не буде цього розмежування по функціоналу", - говорить Сергій Гончаров, заступник міністра внутрішніх справ України.
Уже наприкінці наступного місяця на цьому зльотному полі має приземлитися ще один гелікоптер "Супер пума". Четвертий із двадцяти одного придбаного.
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