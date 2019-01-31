Метеорологи зауважують - такі морози трапляються раз на століття

Щонайменше семеро людей загинули у США через обмороження. На Середньому Заході країни вдарили люті холоди. Подекуди - за мінус 20. У Вісконсині, Мічигані та Іллінойсі оголосили надзвичайний стан.

Усе через полярні повітряні маси, які занесло до Америки. Метеорологи зауважують - такі морози трапляються раз на століття.

За прогнозами синоптиків, днями стовпчики термометрів опустяться подекуди до мінус 30. А через сильний вітер відчуватиметься як усі 46.