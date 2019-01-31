Какие овощи продлевают долголетие [ Редактировать ]
Исследователи из США пришли к выводу, что три порции овощей, съедаемые ежедневно, увеличивают продолжительность жизни. Диетологи определили, какие овощи продлевают долголетие, пишет "Здоровью и Красота".
Список овощей, продлевающих жизнь:
- Морковь. Этот овощ богат витаминами С, PP, E, магнием и цинком. Но главное: морковь является богатым источником бега-каротина, без которого в организме невозможен синтез витамина А, одного из самых сильных антиоксидантов. Употреблять морковь нужно обязательно с чем-то жирным - маслом или сметаной.
- Брокколи. Употребление брокколи, в котором много кальция и калия, делает кости крепкими, а также улучшает состояние сердца и сосудов. Также в перечень полезнейших вошли помидоры, содержащие много калия, благодаря чему они стабилизируют артериальное давление и снижают риск появления сердечных заболеваний, патологий сосудов. Есть помидоры нужно строго без добавления соли, отмечают врачи.
- Болгарский перец - лидер по содержанию витамина С, а также имеет в своем составе железо.
- Капуста. Специалисты рассказали, что в капусте присутствует вещество дииндолилметан, которое защищает организм от радиации.
В список также попали баклажаны, свекла и кабачки. Употребление баклажанов значительно снижает уровень плохого холестерина в крови и регулируют вес, кабачки богаты не только витамином С, но и лютеином, уменьшающим вероятность заболеть раком простаты. Свекла содержит в себе йод, который помогает бороться с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.
Читайте также, какие продукты вызывают преждевременную смерть.
по теме
Медики раскрыли неожиданное свойство лимона
Выяснилось, что у лимона есть и другие полезные свойства, - просто об этом мало кто знает
Рак может самоуничтожаться: ученые сделали сенсационное открытие
Предотвратить образование злокачественных опухолей помогает - механизм, благодаря которому клетка избавляется от всего ненужного
Болезни печени: названы 6 неожиданных симптомов
В нашем организме все взаимосвязано, потому нарушение в одном органе может дать отголосок в совершенно другом
Чем полезен киви: ученые сделали неожиданное открытие
Ученые из Японии пришли к выводу, что плоды киви содержат в себе больше веществ
Какие продукты вызывают преждевременную смерть
Специалисты провели эксперимент с участием 100 тысяч женщин в возрасте от 50 до 79 лет