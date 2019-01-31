Исследователи из США пришли к выводу, что три порции овощей, съедаемые ежедневно, увеличивают продолжительность жизни. Диетологи определили, какие овощи продлевают долголетие, пишет "Здоровью и Красота".

Список овощей, продлевающих жизнь:

Морковь . Этот овощ богат витаминами С, PP, E, магнием и цинком. Но главное: морковь является богатым источником бега-каротина, без которого в организме невозможен синтез витамина А, одного из самых сильных антиоксидантов. Употреблять морковь нужно обязательно с чем-то жирным - маслом или сметаной.

. Этот овощ богат витаминами С, PP, E, магнием и цинком. Но главное: морковь является богатым источником бега-каротина, без которого в организме невозможен синтез витамина А, одного из самых сильных антиоксидантов. Употреблять морковь нужно обязательно с чем-то жирным - маслом или сметаной. Брокколи . Употребление брокколи, в котором много кальция и калия, делает кости крепкими, а также улучшает состояние сердца и сосудов. Также в перечень полезнейших вошли помидоры, содержащие много калия, благодаря чему они стабилизируют артериальное давление и снижают риск появления сердечных заболеваний, патологий сосудов. Есть помидоры нужно строго без добавления соли, отмечают врачи.

. Употребление брокколи, в котором много кальция и калия, делает кости крепкими, а также улучшает состояние сердца и сосудов. Также в перечень полезнейших вошли помидоры, содержащие много калия, благодаря чему они стабилизируют артериальное давление и снижают риск появления сердечных заболеваний, патологий сосудов. Есть помидоры нужно строго без добавления соли, отмечают врачи. Болгарский перец - лидер по содержанию витамина С, а также имеет в своем составе железо.

- лидер по содержанию витамина С, а также имеет в своем составе железо. Капуста. Специалисты рассказали, что в капусте присутствует вещество дииндолилметан, которое защищает организм от радиации.

В список также попали баклажаны, свекла и кабачки. Употребление баклажанов значительно снижает уровень плохого холестерина в крови и регулируют вес, кабачки богаты не только витамином С, но и лютеином, уменьшающим вероятность заболеть раком простаты. Свекла содержит в себе йод, который помогает бороться с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.

Читайте также, какие продукты вызывают преждевременную смерть.