"Нафтогаз" пояснив умови встановлення лічильників [ Редактировать ]
"Нафтогаз України" готовий встановити людям лічильники, але за умови, що вони укладуть з компанією угоду, як прямі споживачі енергоресурсу.
Тобто без посередництва облгазів, адже ті відмовляються підписувати відповідні контракти з "Нафтогазом".
Про це напередодні заявив голова правління компанії Андрій Коболєв. Він зазначив - для цього в структурі групи НАКУ вже створена газопостачальна компанія.
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