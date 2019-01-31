Американская певица Ариана Гранде набила татуировку в честь выхода своего нового сингла 7 Rings ("Семь колец"), однако поклонники нашли в ней ошибку. Об этом сообщает Fox 4 Now.

На левой ладони певицы появилась фраза на японском языке, фотографией которой она поспешила поделиться в своем Instagram-аккаунте. Подписчики тут же указали на несколько пропущенных символов в надписи. "Новая татуировка Арианы Гранде означает "Шичирин" - барбекю-гриль в японском стиле, - а не 7 Rings", - написал один из комментаторов.

Гранде ответила, что намеренно пропустила несколько иероглифов, которые должны были стоять в середине, поскольку ей стало очень больно и она бы не вытерпела еще одного символа. "И еще… Я просто обожаю крошечные барбекю-грили", - пошутила певица.

Вскоре она удалила публикацию вместе со всеми комментариями.

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