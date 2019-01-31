В Киеве мужчина чуть не задушил девушку за 200 гривен [ Редактировать ]
В Днепровском районе столицы мужчина напал на женщину, которая возвращалась с работы. Он повалил жертву на землю и стал душить.
Подозреваемый забрал у женщины 200 гривен и только после отпустил. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Несмотря на шоковое состояние, пострадавшая смогла описать мужчину. Полицейские задержали подозреваемого возле ближайшей станции метрополитена. Им оказался 31-летний житель Чернигова, который недавно переехал в столицу. Во время задержания он признался, что уже успел потратить украденную сумму на собственные нужды.
Правоохранители открыли уголовное дело по части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и проверяют мужчину на совершение аналогичных преступлений. Ему грозит до 6 лет тюремного срока.
Ранее мы писали, что в аптеке Харькова изнасиловали девушку.
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"К глубокому разочарованию этих отморозков, в сумке кроме лэптопа и моих документов, ничего не было. Ну ещё оправа для очков и телефон Нокиа 3310, а также лекарства", - рассказал депутат.
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