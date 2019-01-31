В Днепровском районе столицы мужчина напал на женщину, которая возвращалась с работы. Он повалил жертву на землю и стал душить.

Подозреваемый забрал у женщины 200 гривен и только после отпустил. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Несмотря на шоковое состояние, пострадавшая смогла описать мужчину. Полицейские задержали подозреваемого возле ближайшей станции метрополитена. Им оказался 31-летний житель Чернигова, который недавно переехал в столицу. Во время задержания он признался, что уже успел потратить украденную сумму на собственные нужды.

Правоохранители открыли уголовное дело по части 2 статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и проверяют мужчину на совершение аналогичных преступлений. Ему грозит до 6 лет тюремного срока.

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