Во время клинических испытаний людям, которые имеют проблемы с заиканием, проводили легкую стимуляцию мозга электрическим током, чтобы улучшить легкость их общения без изнурительных тренировок.

Техника, которая предусматривает пропускание незаметного разряда через мозг, оказалась эффективной. И теперь в Великобритании терапевты могут предлагать ее своим пациентам, пишет "Униан" со ссылкой на The Guardian.

"Заикание может иметь серьезное влияние на людей в измерении их выбора карьеры, в процессе получения образования, а также в их достижениях в личной жизни", - сказала профессор Кейт Уоткинс из Университета Оксфорда.

В среднем один ребенок из 20 проходит через период, когда наблюдается заикание. Большинство перерастают эту проблему и приобретают свободу речи. При этом, у одного из 100 взрослых остается проблема заикания. У мужчин такие неприятности возникают чаще, чем у женщин.

Терапия в сфере улучшения речи сильно продвинулась с 1930-х годов. Но даже наиболее эффективные программы предусматривают интенсивные тренировки в течение длительного периода. Новое же лечение с помощью тока не способно избавить людей от проблемы полностью. Но оно может помочь взять заикание под контроль. Техника, известная также как микрополяризация, предусматривает подсоединение электродов к вискам и пропускание слабого тока через голову. Ток настолько слабый, что почти не заметен для пациента.

Как показали исследования, такие стимуляции повышают скорость работы нейронов в определенных участках мозга. И это может помочь более быстрому созданию нейронных связей, которые отвечают за свободу речи.

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