На Донбасі запрацював підрозділ медевакуації [ Редактировать ]
Підрозділ медевакуації запрацював на Донбасі. Його сформували на базі військово-медичного закладу ЗСУ. Екіпаж оснащений сучасною технікою та обладнанням за стандартами НАТО, повідомляють у штабі ООС. Підрозділ - наразі експериментальний, назвали його "Медевак". Втім, у Генштабі сподіваються, що створення такої одиниці дасть старт Єдиному органу управління процесом медичної евакуації в бойових умовах.
"Такое подразделение будет создано в каждом полевом и стационарном госпитале. Каждое подразделение, которое будет формироватьсся в других госпиталях будет так же возможность работать на передовой технике с передовым оборудованием медицинским. Осталось только призвать людей, которые готовы свою жизнь посвятить спасению украинского воина
Мы думаем, что медэвак будет той самой военной структурой, которая способна будет и в мирное время работать как внутренняя спасательная служба збройных сил. Если необходимо будет представлять Украину где-то в миротворческих операциях, мне бы хотелось, чтоб Украину представляли именно наши военные спасатели, военные медики, военная медицинская эвакуация", - говорить Ілля Лисенко, військовослужбовець ЗСУ.
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