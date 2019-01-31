У Городоцькому виправному центрі на Рівненщині стався бунт. В'язні відмовилися виходити на роботу. Та звинуватили адміністрацію установи в порушенні своїх прав. Чого вимагали засуджені - дивімося далі.

Городоцький виправний центр. Тут відбувають покарання близько трьохсот ув'язнених. За ґратами живуть і працюють. Але днями заявили - на роботу не вийдуть. Оголосили страйк і провели збори в їдальні. Мовляв - хочуть відкрито заявити про утиски з боку адміністрації.

"Суд нас засудив до обмеження волі, адміністрація самовільно нас позбавила волі, не випускаючи за певну територію. Чим вони мотивують? Шо тут зібрався один криміналітет, якого випустять і вони порозбігаються", - говорить Юрій Баранов, засуджений.

Таке утримання засуджені вважають порушенням їхніх прав. Викликають на збори поліцію. Передають правоохоронцям свої вимоги і наполягали на розслідуванні. Кажуть, поодинці багато ув'язнених вже зверталися зі скаргами. Але їх не чули.

"Людина, яка працює тут вона не заробляє собі на пенсію вона потім не може доказать, що права. взагалі вона не працює. Розімуєте. Травму отримав - лікуйся за свій рахунок, заболів - лікуйся за свій рахунок. Це основна причина недовольства нашого", - говорить Олександр Максименко, засуджений.

Засуджені вимагають звільнення чи не всіх працівників адміністрації. Під петицією підписалися майже дві сотні ув'язнених. Хоча й побоюються, що за непокору їх можуть покарати.

"Працівники установи почали нам погрожувати казали, що не треба ніякого бунта, ніякого мітинга все вирішиться самою. Якщо ви вийдете, то ми вас всіх закриміналим", - говорить Юрій Баранов, засуджений.

Керівники виправного центру кажуть - керуються чинними інструкціями. Усі вимоги страйкарів вважають незаконними. Їх у цьому підтримує прокуратура.

"Засуджені у виправних центрах до обмеження волі, виходячи за межі території повинні перебувати під наглядом є в нас внутрішня міністерства юстиції. Кримінально виконавчий кодекс не дає їм права вільно обирати місце роботи і праця засуджених за межами виправного центру відбувається виключно під наглядом адміністрації", - говорить Віталій Гордіюк, начальник ДУ "Городоцький виправний центр".

"Та вимога, яку ставлять засуджені що вони хочуть вільно пересуватися без контролю адміністрації. Вона на сьогоднішній день не відповідає вимогам діючого законодавства", - говорить Тарас Ільящук, заступник прокурора Рівненської області.

Аби домогтися свого засуджені заявили про безстрокову акцію протесту. Її планують розпочати у понеділок.