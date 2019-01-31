В Харькове нашли 100-килограммовую сосульку (фото) [ Редактировать ]
На крышах домов Харькова образовались 100-килограммовые ледяные глыбы. Фото огромной сосульки опубликовал директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.
"Вот такие ледяные глыбы, весом по 100 килограммов, снимают альпинисты с домов Харькова", - подписал фото Сидоренко.
Как сообщили в Харьковском горсовете, ежедневно альпинисты очищают около 300 крыш.
Ранее мы писали о том, что в Кременчуге гигантская сосулька проломила череп школьнику.
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