На крышах домов Харькова образовались 100-килограммовые ледяные глыбы. Фото огромной сосульки опубликовал директор департамента по делам информации Харьковского городского совета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

"Вот такие ледяные глыбы, весом по 100 килограммов, снимают альпинисты с домов Харькова", - подписал фото Сидоренко.

Как сообщили в Харьковском горсовете, ежедневно альпинисты очищают около 300 крыш.

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