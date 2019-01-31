Ограничения по возрасту и росту для участниц конкурса "Мисс Украина" изменят. Это произошло после анализа обновленных требований трех международных конкурсов красоты - Miss World, Miss Earth и Miss International, пишет "Сегодня".

К конкурсу Miss World допускаются участницы от 17 до 27 лет; их рост должен быть не меньше, чем 166,7 см. В конкурсе Miss Earth возраст участниц - от 18 до 25 лет, рост - от 167,64 см. Для Miss International отбирают девушек от 17 до 27 лет, не ниже 168 см.

Средние допустимые показатели возраста и роста были определены, чтобы позволить участницам "Мисс Украина" побороться за любую из трех корон на трех самых престижных международных конкурсах красоты. Поэтому с 29 января 2019 года к участию допускаются девушки от 17 до 25 лет, ростом от 168 см.

"Таким образом, мы увеличиваем число девушек, которые могут принимать участие в конкурсе "Мисс Украина". Искренне надеемся, что, таким образом, дадим шанс еще большему количеству украинок воплотить свою мечту!", - написали на официальном сайте "Мисс Украина".

В предыдущие годы в конкурсе соревновались девушки в возрасте от 17 до 24 лет, ростом от 170 см.

Ранее участница конкурса "Мисс Вселенная 2018" оказалась в центре громкого скандала.