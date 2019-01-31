Кредитик - как взять онлайн кредит круглосуточно и без отказа [ Редактировать ]
Сервис "Кредитик" - один из крупнейших агрегаторов предложений по микрокредитованию на Украине. Площадка для сравнения микрозаймов работает в режиме 24 часа 7 дней в неделю (без перерывов и праздничных дней). Информация об МФО и кредитах обновляется регулярно, поэтому она всегда свежая и актуальная. Воспользоваться услугами "Кредитик" можно абсолютно бесплатно.
Основные преимущества онлайн кредитов
Количество желающих взять мгновенный онлайн кредит на карту в МФО растет с каждым годом. И, прежде всего, потому, что деятельность микрофинансовых компаний сейчас лицензируется и осуществляется в соответствии с законодательством страны.
Решив оформить быстрый займ через интернет в МФО, можно рассчитывать и на другие характерные преимущества микрокредитования:
- Первый кредит под 0%. Огромная конкуренция на рынке способствует тому, что МФО делают своим новым и постоянным клиентам все более выгодные предложения. В частности, сейчас свыше 15 микрофинансовых компаний Украины выдают новичкам беспроцентные займы - по паспорту и ИНН (в некоторых случаях требуется загрузка скан копий документов). Если вам нужна сумма до 5 000 гривен, вы можете получить ее не только моментально и без отказа, но и без переплаты.
Важно! Получив беспроцентный микрокредит в одной МФО, в дальнейшем вы сможете обратиться за беспроцентным первым займом к другой микрокредитной компании. Список организаций, выдающих кредиты под 0 процентов, можно увидеть на сайте "Кредитик".
- Минимальное количество документов. Фотографии и скан копии паспорта и ИНН не требуются. Большинство МФО не требуют от потенциальных заемщиков загружать фото-селфи и сканированные копии документов. На оформление заявки на микрокредит уходит максимум -10 минут.
- Отсутствие необходимости общения с кредитным экспертом. Зачастую обработкой заявок и вовсе занимаются роботы, то есть вам не будут звонить.
- Получить деньги на банковскую карту можно круглосуточно. Стандартный график работы МФО - 24/7. Деньги поступают на счет сразу после одобрения заявки.
- Минимальное количество отказов. Микрофинансовые компании не ведут проверку КИ. Срочные кредиты выдаются без отказа даже клиентам с испорченной репутацией, с активными просрочками и без официального места трудоустройства.
Отдельно расскажем о возможности пролонгации. Если заемщик не может погасить микрокредит в положенный срок, ему будет предложена бесплатное продление займа. Процентная ставка обычно не возрастает, информация о невыплате не передается в БКИ, пени и штрафы не начисляются.
Как выбрать кредит без отказа через сервис "Кредитик"?
Сравнивать и находить МФО с лучшими условиями кредитования на сайте "creditik.com.ua" можно быстро и просто. При выборе компании и микрокредита, рекомендуем учитывать:
- Величину процентной ставки. Не забывайте, что она может быть для вас нулевой. Также учитывайте возможность снижения ставки процентов - такие спецпредложения МФО обычно делают постоянным благонадежным клиентам и по промокодам.
Процентная ставка может быть как фиксированной (не зависит от суммы и срока микрокредитования), так и "плавающей" (определяется с учетом суммы и срока займа).
Важно! В соответствии с законодательством Украины, МФО обязаны указывать точную величину процентной ставки на официальном сайте. Поэтому "неожиданного" увеличения ставки вы можете не опасаться. Та сумма, которую вы увидите, используя онлайн-калькулятор и при оформлении микрокредита, будет полной к погашению.
- Срок займа. Стандартный период микрокредитования составляет 7-30 дней. Однако некоторые МФО готовы выдавать займы всего на 1 сутки, другие предоставляют долгосрочные микрокредиты на срок до 12 месяцев (с возможностью досрочной выплаты долга и пересчета процентов в сторону уменьшения).
- Санкции при просрочке. Узнайте, предлагает ли МФО пролонгацию. Заказывать услугу при отсутствии возможности выплатить долг вовремя, следует непременно. Иначе, в соответствии с условиями договора, вас ждут последствия (рост ставки и/или штраф). Если доступ к услуге отсутствует, выясните информацию о величине процентной ставки при просрочке и размере пени.
- Дата погашения в будний день. Заранее убедитесь в том, что в нужный день вы сможете внести деньги на счет микрофинансовой компании.
Хотите получить выгодный микрозайм? Воспользуйтесь бесплатными услугами сервиса "Кредитик" прямо сейчас!
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