Глава Партии "Відродження", народный депутат Виктор Бондарь подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

Пакет соответствующих документов политик принес в Центризбирком 31 января. В течение пяти дней ЦИК должен их рассмотреть и принять решение о регистрации.

Виктор Бондарь был выдвинут кандидатом в президенты 30 января на Съезде Партии "Відродження". Делегаты Съезда единодушно заявили о его поддержке на предстоящих выборах.

Тогда же лидер партии представил свою предвыборную программу. Среди ее приоритетов - развитие отечественной экономики, промышленности, повышение международного авторитета Украины.

По словам Виктора Бондаря, он идет в президенты, поскольку имеет четкое видение того, как решить экономические и социальные проблемы государства.

"Я баллотируюсь на пост главы государства, чтобы дать избирателям альтернативу популизму и показать, что среди политиков есть люди, которые готовы работать для государства. Моя цель - возрождение Украины, прежде всего украинской экономики. Моя цель - это борьба с бедностью за лучшую жизнь и будущее наших граждан. Я хочу, чтобы все украинцы жили не просто, как в Европе, а лучше, чем в Европе. Для реализации этих планов у меня есть экономическая программа и конкретный план действий. В течение президентской кампании я представлю ее каждому украинцу. Я не буду заниматься популизмом - я буду работать!" - сказал после завершения процедуры подачи документов лидер Партии "Відродження".