Выборы-2019: Виктор Бондарь подал документы в ЦИК [ Редактировать ]
Глава Партии "Відродження", народный депутат Виктор Бондарь подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.
Пакет соответствующих документов политик принес в Центризбирком 31 января. В течение пяти дней ЦИК должен их рассмотреть и принять решение о регистрации.
Виктор Бондарь был выдвинут кандидатом в президенты 30 января на Съезде Партии "Відродження". Делегаты Съезда единодушно заявили о его поддержке на предстоящих выборах.
Тогда же лидер партии представил свою предвыборную программу. Среди ее приоритетов - развитие отечественной экономики, промышленности, повышение международного авторитета Украины.
По словам Виктора Бондаря, он идет в президенты, поскольку имеет четкое видение того, как решить экономические и социальные проблемы государства.
"Я баллотируюсь на пост главы государства, чтобы дать избирателям альтернативу популизму и показать, что среди политиков есть люди, которые готовы работать для государства. Моя цель - возрождение Украины, прежде всего украинской экономики. Моя цель - это борьба с бедностью за лучшую жизнь и будущее наших граждан. Я хочу, чтобы все украинцы жили не просто, как в Европе, а лучше, чем в Европе. Для реализации этих планов у меня есть экономическая программа и конкретный план действий. В течение президентской кампании я представлю ее каждому украинцу. Я не буду заниматься популизмом - я буду работать!" - сказал после завершения процедуры подачи документов лидер Партии "Відродження".
по теме
Выборы-2019: как проголосовать не по месту прописки
31 декабря 2018 года в Украине стартовал избирательный процесс. Сами выборы должны пройти 31 марта 2019 года. На данный момент кандидаты регистрируются в ЦИК
Выборы-2019: сколько человек подали документы в ЦИК
В регистрации было отказано 12 лицам
Выборы-2019: в ЦИК зарегистрировали нового кандидата
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты на выборах-2019 Сергея Таруту
Вибори в Україні: як проголосувати не за місцем реєстрації
Більше мільйона українців на виборах у березні можуть просто "загубитися". Внутрішньо переміщені особи досі не знають де і як їм голосувати - що потрібно знати, щоб скористатися правом голосу?
Петр Порошенко идет в президенты
Во вторник, 29 января, президент Украины Петр Порошенко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины