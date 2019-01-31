В Конго зафиксировали самую масштабную вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщают Новости ООН.

Указано, что дети составляют 30% от общего числа заразившихся.

"Нынешняя вспышка Эболы - десятая и самая масштабная в Демократической республике Конго. По данным ООН, она также является второй крупнейшей эпидемией Эболы в истории - после вспышки 2014-2016 годов в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне", - отметили в организации.

За последние полгода - с момента объявления о вспышке - заразились уже 740 человек.

"За полгода более 460 из них умерли. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) сообщают, что 30% заразившихся - дети. Заболевание взято под контроль в Мангини, Бени и Команде", - сообщили в ООН.

Вместе с тем в Бутембо и Катви, на которые в последние недели приходится 65% новых случаев Эболы, вирус продолжает распространяться.

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